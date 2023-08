Forte come l acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forte come l acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEMPRATO

Significato/Curiosita : Forte come l acciaio

Esempi: c10 (è il più debole), c16, acciaio 16nicrmo12 (è il più forte), acciaio 20nicrmo2, acciaio 18nicrmo5. questi acciai servono a costruire ruote dentate... Artistiche. lo stesso argomento in dettaglio: tempra § vetro. il vetro temprato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico (tempra). il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

