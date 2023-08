Espressione per dire dinanzi: al - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione per dire dinanzi: al. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COSPETTO

Significato/Curiosita : Espressione per dire dinanzi: al

Solo a cazzo. espressione attribuita al modo di operare o di essere stata realizzata qualsiasi azione o cosa malfatta. il modo di dire è pressappoco l'equivalente... Della valle d'aosta situato nella parte meridionale della regione, al cospetto del massiccio del gran paradiso che dà il nome all'omonimo parco nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

