Dare uno scossone rivitalizzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare uno scossone rivitalizzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMUOVERE

Significato/Curiosita : Dare uno scossone rivitalizzante

Sia stata, tra le altre, la campagna acquisti del 2009 del real madrid a smuovere definitivamente i dirigenti uefa. il fair play finanziario è stato presentato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dare uno scossone rivitalizzante : dare; scossone; rivitalizzante; Macchina agricola usata per dissodare il terreno; Affidare un compito; Mandare un auto in discarica; Lodare glorificando; Ci fa andare a dormire di cattivo umore; Sussulto salto scossone ; scossone dell animo; Incoraggiato... con uno scossone ;

