Così è detto un prestanome: uomo di - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PAGLIA

Significato/Curiosita : Cosi e detto un prestanome: uomo di

Nella compravendita di terreni attraverso dei prestanome e nell'attività di finanziamento a commercianti e imprenditori incrementando così il suo patrimonio... Cereali cosiddetti "a paglia" sono: grano tenero, grano duro, orzo, avena, riso, miglio, segale e farro. normalmente la paglia, se viene raccolta, viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

