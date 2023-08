La Cornwell nota giallista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Cornwell nota giallista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATRICIA

Significato/Curiosita : La cornwell nota giallista

Strettamente televisive sono le serie dedicate alla giallista jessica fletcher, protagonista de la signora in giallo, al tenente colombo, a kojak o al... Titolo. patricia – variante in altre lingue del nome proprio di persona patrizia patricia – città ecuadoriana patricia – canzone di benny davis patricia – canzone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

