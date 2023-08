Che è di aiuto come il verbo avere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che è di aiuto come il verbo avere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSILIARE

Significato/Curiosita : Che e di aiuto come il verbo avere

Controversia è proseguita per tutto il periodo compreso tra le due guerre. la rivista di giuseppe bottai, critica fascista, usava il verbo «avere» senza l'acca... (avrebbero potuto amarsi) ^ modifica di verbo ausiliare(sezione)dia 27/05/11 quinta-feira ^ ausiliare con i verbi servili coniugazione del passato prossimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

