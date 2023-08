Caratteristica dell avere lati positivi e negativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratteristica dell avere lati positivi e negativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLARITÀ

Significato/Curiosita : Caratteristica dell avere lati positivi e negativi

All'autotreno questa accoppiata presenta tanto aspetti positivi quanto aspetti negativi; tra i lati positivi si possono annoverare: un piano di carico uniforme... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi polarità (disambigua). in chimica, la polarità è una proprietà delle molecole per cui una molecola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

