Si apportano modificando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apportano modificando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VARIANTI

Significato/Curiosita : Si apportano modificando

In effetti, il suolo viene migliorato in questo modo e colture diverse apportano elementi diversi in ogni stagione. selezione delle specie: l'azienda deve... Voce principale: briscola. le varianti del gioco della briscola sono numerose, per lo più locali. sebbene molte varianti siano delle semplici modifiche...