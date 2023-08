Antica lingua provenzale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica lingua provenzale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OC

Significato/Curiosita : Antica lingua provenzale

Titolo. lingua provenzale – altro nome della lingua occitana lingua provenzale antica (lingua occitana antica) – forma arcaica della lingua occitana... Il gas oc (da oleoresin capsicum), conosciuto anche come oleoresium capsicum, è una particolare sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Antica lingua provenzale : antica; lingua; provenzale; antica messicana; Possono essere antica rro; L antica regione degli assiri e dei babilonesi; Relative ad un antica popolazione semitica; Un difensore del popolo nell antica Roma; Gruppo nel lingua ggio tecnico scientifico ing; Una lingua da liceo classico; Una lingua come l irlandese; Una lingua come l italiano e il francese; lingua affine al friulano; Antico poeta provenzale ; Un poeta provenzale dell Ottocento tra i precursori dei felibri; La lingua provenzale ; Il provenzale antico; Un gioco come la pétanque provenzale ;

Cerca altre Definizioni