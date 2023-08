Agrume dell albero citrus paradisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agrume dell albero citrus paradisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POMPELMO

Tale fonte si tratta di un sinonimo di citrus × aurantium . il pompelmo (citrus × paradisi macfad., 1830) è un albero da frutto appartenente alla famiglia... Aurantium . il pompelmo (citrus × paradisi macfad., 1830) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle rutaceae. il nome comune pompelmo si può riferire... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

