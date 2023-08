Uno come Fedro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno come Fedro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FAVOLISTA

gaio giulio fedro (20/15 a.c. circa – 50 d.c. circa) è stato uno scrittore romano, autore di celebri... Narrato nelle opere e i giorni di esiodo - non a caso definito il primo favolista da quintiliano, nel quale un usignolo, catturato dal rapace, cerca di...

