Un tessuto per poltrone - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : VELLUTO

Sull'uso delle fonti. tessuto non tessuto (tnt) è il termine generico per indicare un prodotto industriale simile a un tessuto, ma ottenuto con procedimenti... (en) velluto blu, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) velluto blu, su filmaffinity. (en) velluto blu, su metacritic, red ventures. (en) velluto blu... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un tessuto per poltrone : tessuto; poltrone; tessuto per sacchi; tessuto impiegato per foderare; Finissimo tessuto di lino; Così è detto un lembo di tessuto fluttuante; Il tessuto del pittore; Nelle poltrone semoventi; Sono inclinati nelle poltrone ; Svogliate poltrone ; Si vendono con le poltrone ; Il poltrone vi sta più del necessario;

