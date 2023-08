Tersi ben visibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tersi ben visibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NITIDI

Significato/Curiosita : Tersi ben visibili

Templi delle acque. è così equilibrato nelle proporzioni, sofisticato nei tersi e precisi paramenti dell'interno, studiato nella composizione geometrica... Di osservazione i contorni divengono più sfumati, i colori sempre meno nitidi e la loro gamma tendente verso l'azzurro. leonardo di conseguenza nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

