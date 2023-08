Si taglia in fogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si taglia in fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Significato/Curiosita : Si taglia in fogli

Sulla linea di taglio, perciò sono praticamente insostituibili per il taglio di fogli metallici curvati o superfici variamente angolate. le torce del plasma... Ondulato carta velina carta crespa carta glassine carta igienica carta da parati carta carbone carta gommata carta adesiva carta da cucina carta vellutata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si taglia in fogli : taglia; fogli; Così è il bosco che si taglia ; Quello di battaglia è falso; Il fiume che ci riporta alla battaglia di Montaperti; La sua fine si taglia all inizio; Si taglia no con il machete; Una fogli a del pino; Sottili fogli metallici; Si chiudono a spese fatte ma non sono i portafogli ; Mangia gli insetti con le fogli e; Lo stile con le fogli e d acanto;

Cerca altre Definizioni