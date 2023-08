Susanna la scrittrice di Salta Bart - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Susanna la scrittrice di Salta Bart. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAMARO

Significato/Curiosita : Susanna la scrittrice di salta bart

susanna tamaro (trieste, 12 dicembre 1957) è una scrittrice italiana. susanna tamaro nasce in una famiglia della borghesia triestina; ha un fratello maggiore...

