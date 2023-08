Nome generico di un gruppo di minerali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome generico di un gruppo di minerali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIROSSENO

Significato/Curiosita : Nome generico di un gruppo di minerali

I feldspati o feldispati sono un gruppo di minerali molto comuni classificati come tectosilicati. costituiscono circa il 41% della massa della crosta... Contiene il lemma di dizionario «pirosseno» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pirosseno (en) pirosseno, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nome generico di un gruppo di minerali : nome; generico; gruppo; minerali; Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse; nome di antiche città della Sicilia; Il nome della Tchérina; La cantante il cui vero nome è Rosalba Pippa; Il fenome no che causa lo slittamento di un auto sull asfalto bagnato; generico quanto un uomo; Natante generico ; È meno generico di un; Un abito generico ; Termine generico che indica il cibo per animali; Un gruppo di isole nello stretto di Taiwan; Il gruppo dei fratelli Gallagher; Il gruppo con Roger Daltrey e Pete Townshend; Un gruppo di muratori; Il gruppo indiano della Jaguar; I minerali che ungono; Come i suoli minerali privi di terra e vegetali; Relativi alla scienza che studia i minerali ; Ideò una scala delle durezze dei minerali ; Desinenza da minerali ;

Cerca altre Definizioni