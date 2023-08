Nasce in un cantiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce in un cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NAVE

Significato/Curiosita : Nasce in un cantiere

Sarnico in provincia di bergamo: è parte del gruppo ferretti dal 2000. il cantiere nasce per opera del maestro d'ascia pietro riva nel 1842 a sarnico, sulla... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nave (disambigua) o navi (disambigua). la nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nasce in un cantiere : nasce; cantiere; nasce dai monti Sibilini; Ogni artista che debutta sogna d essere quello nasce nte; nasce dal monte Rosa bagna Vercelli e finisce nel Po; Come il luogo in cui si nasce ; nasce da una disparità di vedute; Si battezza in cantiere ; Protegge gli edili in cantiere ; Un responsabile in cantiere ; Si aziona in un cantiere ; Solo chi vi è addetto può entrare in cantiere ;

Cerca altre Definizioni