Il Frank che era detto The Voice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Frank che era detto The Voice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINATRA

Significato/Curiosita : Il frank che era detto the voice

Soprattutto come the voice, mentre negli stati uniti d'america e in altri paesi era conosciuto anche con soprannomi come ol' blue eyes, frankie, swoonatra e... Disambiguazione – "sinatra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sinatra (disambigua). questa voce o sezione sugli argomenti attori e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Frank che era detto The Voice : frank; detto; voice; frank noto fumettista; La frank lin del soul; Era perduto in un film di frank Capra del 1937; Il più noto personaggio di Lyman frank Baum; Erano in the night per frank Sinatra ing; Lo scimmiotto detto bertuccia; Canzonatura irrisione detto familiarmente; Così è anche detto il Centre Pompidou di Parigi; Benedetto illustre scultore romanico; Il Guido attore milanese detto Dogui o Cumenda;

Cerca altre Definizioni