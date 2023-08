Distribuisce le carte da gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distribuisce le carte da gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAZZIERE

Significato/Curiosita : Distribuisce le carte da gioco

L'assassino è un gioco di carte, per il quale solitamente si usano le carte napoletane, ma di cui esiste anche una versione con quelle francesi. per cominciare... Iniziano con o contengono il titolo. il mazziere, cioè colui che tiene il mazzo nei giochi di carte; il mazziere che dirige le bande durante le parate.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Distribuisce le carte da gioco : distribuisce; carte; gioco; distribuisce le serie TV Narcos e Vikings; distribuisce contanti lungo la via; Catena che distribuisce cibi nostrani; distribuisce contanti per la via; distribuisce watt; in fiera gioco di carte ; Con il re e la regina fra le carte ; Il gioco di carte che può essere scientifico; Fa le carte con la scala; Noto marchio di carte da gioco di Treviso; in fiera gioco di carte; Videogioco Blizzard cult del genere action RPG; Si suonano per gioco alle feste; Il gioco con la benda sugli occhi; Un gioco con il bersaglio;

Cerca altre Definizioni