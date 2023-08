Le vocali in sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EE

Significato/Curiosita : Le vocali in sede

Funzioni diverse: tra vocali o all’inizio di parola davanti ad altra vocale per indicare il valore semiconsonantico dell’i (per es., jeri); in fine di parola... Bidimensionale ee – codice vettore iata di aero airlines ee – codice iso 639 alpha-2 della lingua ewe ee – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'estonia .ee – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali in sede : vocali; sede; Le vocali in grumi; Le vocali in greco; Gioco senza vocali ; Le vocali estreme; Le vocali del bimbo; Una villa sul Lario sede di importanti convegni; Vi ha sede la Ferrari; È necessario per possede re una pistola o un fucile; La sede della Piaggio; Vi ha sede una compagnia;

Cerca altre Definizioni