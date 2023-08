Un università romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un università romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAPIENZA

Significato/Curiosita : Un universita romana

Il liceo di aristotele. in epoca romana le scuole di insegnamento superiore precorritrici delle attuali università erano quelle di diritto (attive a... L'università degli studi di roma "la sapienza" (nota anche come sapienza-università di roma, sapienza o uniroma1) è un'università statale italiana fondata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

