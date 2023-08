Una vetrinetta da museo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vetrinetta da museo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TECA

Significato/Curiosita : Una vetrinetta da museo

Evolo fu costruito con il calcestruzzo di una ditta suggerita dal capobastone pantaleone mancuso detto vetrinetta e a cui egli non vi si oppose per avere... Voci che iniziano con o contengono il titolo. teca – contenitore teca – parte dell'anatomia vegetale teca follicolare – parte dell'apparato genitale femminile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una vetrinetta da museo : vetrinetta; museo; Una vetrinetta per esporre nei musei; Una vetrinetta orizzontale; vetrinetta da musei; Una vetrinetta per le reliquie; Città trentina che ospita il museo MART; La Gallery museo di Londra; La città della Norvegia con il museo Munch; Un celebre museo di New York; Un museo di Ferrara;

Cerca altre Definizioni