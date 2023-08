Una suddivisione nella classificazione degli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una suddivisione nella classificazione degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SOTTOREGNO

Significato/Curiosità : Una suddivisione nella classificazione degli animali

La suddivisione degli animali avviene attraverso una gerarchia tassonomica, con il sottoregno come una delle categorie principali. Nel sistema di classificazione, il sottoregno è uno dei livelli superiori dopo il regno. Questa suddivisione è basata su caratteristiche morfologiche, genetiche e evolutive. Ad esempio, il sottoregno dei vertebrati include animali con scheletri ossei o cartilaginei, mentre il sottoregno degli invertebrati raggruppa quelli senza scheletro interno. Ciascun sottoregno può ulteriormente suddividersi in phylum, classe e così via, permettendo di comprendere meglio la diversità della vita animale sulla Terra e le relazioni evolutive tra di loro.

Altre risposte alla domanda : Una suddivisione nella classificazione degli animali : suddivisione; nella; classificazione; degli; animali; suddivisione in due parti; Era una suddivisione amministrativa con medici e ambulatori; suddivisione geologica; Una suddivisione geologica; suddivisione di un concetto in due categorie distinte ed opposte; Se sono di mare non vanno nella macedonia; Il bocciolo nella salsa tonnata; Ripetuto indica il suono della campanella ; Abitano nella stessa casa; Sboccia nella mente; Una classificazione degli elementi chimici; Lo studio delle regole per la classificazione degli organismi; classificazione basata sulla quantità di melanina; classificazione dermatologica basata su melanina; La O degli OGM nell agroalimentare; Il John noto tennista statunitense degli anni 80; Proteggevano la casa degli antichi romani; La croce degli addendi; Il capo degli Argonauti; Come il riposo di certi animali in inverno; animali delle savane; Grande classe di animali striscianti; Lo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli già formati; Gli animali animali ;

Cerca altre Definizioni