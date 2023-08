Una candela bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una candela bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STEARICA

Significato/Curiosità : Una candela bianca

Una candela bianca, spesso chiamata stearica, rappresenta un simbolo di purezza e tranquillità. La sua forma slanciata e la lucentezza dell'avorio evocano una sensazione di serenità e speranza. Accendere una candela bianca può creare un'atmosfera rilassante, adatta a momenti di riflessione, meditazione o preghiera. La fiamma ballerina danza delicatamente, illuminando lo spazio circostante con una luce soffusa e calda. È un oggetto che attraversa secoli di tradizione, portando con sé un senso di pace interiore. Una candela bianca, con la sua semplicità e bellezza intemporale, è un'icona di luce che spezza l'oscurità e nutre l'anima con la sua presenza.

