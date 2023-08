La tipica nave dei Vichinghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tipica nave dei Vichinghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRAKKAR

Significato/Curiosità : La tipica nave dei Vichinghi

Il drakkar è una tipica nave dei Vichinghi, un popolo guerriero e navigatore originario della Scandinavia. Queste imbarcazioni erano riconoscibili per la loro struttura slanciata, con una prua decorata a testa di drago o serpente, da cui deriva il nome "drakkar" che significa "nave drago". Dotate di una chiglia poco profonda, le drakkar erano adatte per la navigazione sia in acque costiere che in fiumi, consentendo ai Vichinghi di esplorare e conquistare nuove terre. Le loro veloci e agili caratteristiche le resero efficaci durante le incursioni e gli scambi commerciali. Il drakkar è diventato un'icona della cultura vichinga, simboleggiando il coraggio e l'audacia dei marinai nordici.

