La tenaglia per la frutta - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : SCHIACCIANOCI

Significato/Curiosità : La tenaglia per la frutta

La tenaglia per la frutta, nota anche come schiaccianoci, è uno strumento manuale progettato per aprire gusci duri di frutta a guscio, come noci, nocciole e mandorle. Di solito è costituita da due bracci affusolati e con incavi a molla alle estremità, che si aprono e chiudono premendo le maniglie. Questo meccanismo consente di applicare una forza concentrata sulla superficie del guscio, rompendolo senza danneggiare il contenuto interno. Le tenaglie per la frutta sono utili in cucina e per spuntini, semplificando l'estrazione del seme e preservando l'integrità del frutto. Sono disponibili in vari materiali, come metallo o plastica, e dimensioni diverse per adattarsi alle varie tipologie di frutta a guscio.

