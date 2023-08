Sono pozzi di scienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pozzi di scienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUMINARI

Significato/Curiosita : Sono pozzi di scienza

Nel corso di una perforazione del suolo, questo fenomeno, poi spiegato dalla scienza idraulica. esistono pozzi anche non artificiali, e sono così dette... Siano dei luminari nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte". [...] dio fece quindi i due grandi luminari: il luminare maggiore per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono pozzi di scienza : sono; pozzi; scienza; Lo sono le tute dei meccanici; I collegiali sono riservati ai calciatori; Lo sono gli anni più lunghi; sono sovrapposti nel muro; sono accurate nelle case di pregio; Lo sono i pozzi trivellati; Era araba in un programma TV con Moana pozzi ; Lavorano in fondo ai pozzi ; Scendono nei pozzi ; pozzi per l acqua piovana; La serie di fantascienza con i Klingon e i Romulani; scienza che studia i rapporti tra gli organismi e i terreni in cui essi vivono; La Trek storica saga della fantascienza ; Storico film di fantascienza con Jeff Bridges; La scienza del vivere in comune;

Cerca altre Definizioni