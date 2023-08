Lo sono i mercatini di quartiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i mercatini di quartiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIONALI

Significato/Curiosita : Lo sono i mercatini di quartiere

è sede di manifestazioni culturali e mercatini tradizionali. quartiere 2 lo stesso argomento in dettaglio: oltretorrente. storico quartiere centrale... Questa composizione consente al rione borgo di annoverare ben due fontane rionali. da ricordare la fontana in via tiburtina, distrutta dagli avvenimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono i mercatini di quartiere : sono; mercatini; quartiere; sono uguali nel titolo; Ci sono quelle da soma; sono prossimi al sacerdozio; sono amministrati da giunte e assessori; In questo mondo non sono di casa; __-à-brac nei mercatini ; Sobborgo di Londra noto per i suoi mercatini ; Un elegante quartiere romano; quartiere di Londra in cui si parla il cockney; Il quartiere nero di New York; Il quartiere di Genova con lo stadio calcistico; quartiere di Roma dove si svolge Le fate ignoranti;

Cerca altre Definizioni