Soldato a cavallo con armatura fino a terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldato a cavallo con armatura fino a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CATAFRATTO

Significato/Curiosita : Soldato a cavallo con armatura fino a terra

Di armature a comparire sulla scena sono i cloth (() kurosu, lett. sacre vesti o sacre vestigia, anche tradotto in sacra armatura), le armature indossate... Il catafratto (in latino: cataphractus; in greco: atfat, kataphraktos, plurale atfat, kataphraktoi, composto di at "fino in fondo" e fat... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Soldato a cavallo con armatura fino a terra : soldato; cavallo; armatura; fino; terra; soldato in azzurro; Un soldato scelto di fanteria; Riluttanza a fare il soldato ; Film di Neil Jordan del 1992: La del soldato ; Nei giochi di ruolo tipico soldato devoto al bene; cavallo dal mantello rosso-bruno; In testa al cavallo ; Carrozzella trainata da un cavallo ; La fa il cavallo di testa; Formaggio a forma di pera: cavallo ; Sopravveste sopra l armatura ; armatura del capo; Antico soldato a cavallo con armatura fino a terra; Tunica imbottita da guerra usata sotto l armatura ; Parte di armatura che ripara la gola; Un deifino che vive nel Rio delle Amazzoni; Seguì Garibaldi fino alla morte; Cetaceo detto anche delfino dal naso a bottiglia; Manifestare un impeto fino ra trattenuto; Arriva fino a Rimini; Regione amministrativa francese che si affaccia sul Mediterra neo; Si accosta all aereo atterra to; Fusto strisciante ingrossato e sotterra neo di piante erbacee; I fratelli della terra ; terra zzo coperto posto sul tetto di un edificio;

Cerca altre Definizioni