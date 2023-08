La risalita nella classifica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La risalita nella classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIMONTA

Significato/Curiosità : La risalita nella classifica

La risalita nella classifica, spesso denominata "rimonta", rappresenta un processo affascinante e coinvolgente nello sport e in altri contesti competitivi. Si tratta dell'ascesa da una posizione svantaggiata o inferiore a una più favorevole e prestigiosa. Una rimonta richiede tenacia, impegno e strategia, spingendo i partecipanti a superare ostacoli e sfide per raggiungere l'obiettivo desiderato. La sensazione di vedere una squadra o un individuo emergere dal basso e sorpassare avversari più forti evoca emozioni di sorpresa e ispirazione. Le storie di rimonte memorabili sono celebrate per la loro dimostrazione di volontà e determinazione nell'affrontare le avversità e conquistare il successo contro ogni probabilità.

Altre risposte alla domanda : La risalita nella classifica : risalita; nella; classifica; risalita nell esofago di acido gastrico e cibo; Impegna il sub in risalita ; Un impianto di risalita ; Hanno impianti di risalita ; risalita dei liquidi in medicina; Molluschi dalla conchiglia allungata che vivono nella sabbia; Deteriorato nella filettatura; Una suddivisione nella classificazione degli animali; Se sono di mare non vanno nella macedonia; Il bocciolo nella salsa tonnata; Tornati nelle posizioni di testa della classifica ; Una suddivisione nella classifica zione degli animali; Passati in classifica dalla Serie A alla Serie B; I cavalli primi classifica ti; Chiude la classifica ;

