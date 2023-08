Il regista di Nashville - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista di Nashville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALTMAN

Candidature all'oscar (cinque come miglior regista e due per il miglior film), rispettivamente per m*a*s*h, nashville, i protagonisti, america oggi e gosford... Robert bernard altman (kansas city, 20 febbraio 1925 – west hollywood, 20 novembre 2006) è stato un regista e sceneggiatore statunitense. ha vinto i più...