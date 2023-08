Si prendono per parare una mossa avversaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono per parare una mossa avversaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTROMISURE

Significato/Curiosità : Si prendono per parare una mossa avversaria

"Le contromisure sono strategie o azioni adottate per contrastare e neutralizzare le mosse avversarie. Nell'ambito militare, sportivo o aziendale, esse mirano a prevenire l'efficacia degli avversari. Sono fondamentali nella pianificazione tattica, permettendo di adattarsi alle situazioni mutevoli. Nel contesto militare, possono includere schermaglie, posizionamento difensivo o camuffamento. Nel mondo degli affari, possono tradursi in risposte flessibili a nuovi concorrenti o cambiamenti di mercato. Analogamente nello sport, atleti e squadre sviluppano contromisure per contrastare strategie avversarie. La capacità di prevedere e attuare efficaci contromisure è cruciale per il successo e la resilienza in molteplici contesti."

