Il prefisso che vale nuovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso che vale nuovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NEO

Significato/Curiosita : Il prefisso che vale nuovo

Numero, assieme al prefisso nazionale), mentre rimane solo un prefisso a 3 cifre, che comincia sempre con il numero 3. il prefisso internazionale normalmente... (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neo (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

