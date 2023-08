Mi precedono in Pamir - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mi precedono in Pamir. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Mi precedono in pamir

Seguenti lingue: uzbeko, turkmeno, baluci, pashai, nuristani, pamiri, questa lingua, in aggiunta al pashto e al dari, è riconosciuta come terza lingua... Il titolo. pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

