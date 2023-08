La popstar di A Star Is Born - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La popstar di A Star Is Born. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LADY GAGA

Significato/Curiosita : La popstar di a star is born

Per la sua performance in a star is born. nel 2016 lady gaga ha ricevuto un guinness world record in quanto la sua pagina wikipedia risulta essere la più... Oscar alla migliore canzone 2019 lady gaga, pseudonimo di stefani joanne angelina germanotta (new york, 28 marzo 1986), è una cantautrice, compositrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La popstar di A Star Is Born : popstar; star; born; La Carey tra le popstar statunitensi; __ Grande, cantautrice, attrice e popstar statunitense; La popstar protagonista di A Star Is Born; La Kylie popstar nata a Melbourne; La Grande popstar ; Il Millennium nota astronave di star Wars; Si affetta prima di gustar la; Cocciuto testar do; Un sinonimo di testar do; Recita con le star ; Scimmia del born eo con una sorta di proboscide; born in the storico album di Springsteen; Assiste a molte sborn ie; born in the __, album di Springsteen; Una sborn ia da innamorati;

Cerca altre Definizioni