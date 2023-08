Il pesce per il caviale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pesce per il caviale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STORIONE

Significato/Curiosita : Il pesce per il caviale

Uova di pesce. la legislazione italiana prevede che ogni prodotto che non sia strettamente caviale sia indicato come "succedaneo del caviale" e nell'unione... Lo storione (acipenser sturio linnaeus, 1758), noto anche come storione comune, è uno dei più grandi pesci d'acqua dolce e salmastra diffusi in europa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

