Si parlava in Trinacria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parlava in Trinacria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SICANO

Significato/Curiosita : Si parlava in trinacria

Sfavorita alla promozione in 1ª categoria, nonché in semifinale di "coppa trinacria" contro la nuova sancis. da tempo si parlava di una fusione fra le due... Per l'italia meridionale (enotri), costituendo dunque lo strato ligure-sicano. ^ anello 2005, 150. ^ diodoro siculo, bibliotheca historica, v 2. ^ tucidide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si parlava in Trinacria : parlava; trinacria; Lo parlava Cervantes; Edificio da cui si parlava al popolo; Lo parlava Gesù; Si parlava a Tiro; Si parlava in Francia; Era la trinacria ; L odierna trinacria ; Si chiamò trinacria ;

Cerca altre Definizioni