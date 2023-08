L ONU che segue la sanità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ONU che segue la sanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Significato/Curiosita : L onu che segue la sanita

Autorità di taiwan di entrare a far parte dell'onu o delle sue agenzie, come l'organizzazione mondiale della sanità, il governo della roc continua ad appellarsi... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. oms – comune dei pirenei orientali (francia) organizzazione mondiale della sanità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

