Nel ping-pong rende nullo il servizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel ping-pong rende nullo il servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NET

Significato/Curiosita : Nel ping-pong rende nullo il servizio

Traps (biologia) net – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di new bight (bahamas) net – codice vettore icao di avia nova (russia) net – codice iso 639-3... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nel ping-pong rende nullo il servizio : ping; pong; rende; nullo; servizio; Sping e ad osare; Si sping e al supermercato; Vi si fa shopping da Harrods; Diping e con la lente; Si sping ono con la pagaia; Si oppong ono alle precoci; Si dispong ono sul tetto; Le api che depong ono uova; Compong ono una frase; Li espong ono le tifoserie; Quello di mare prende allo stomaco; Si prende senza toccarla; L amore le rende gemelle; Lo si prende sulla spiaggia; Comprende Montecarlo; Piace al fannullo ne; Colpo nullo di Nadal; Doppie in annullo ; Lo perde il fannullo ne; Nel tennis e nel ping pong rende nullo il servizio; Costringe il tennista a ripetere il servizio ; Una vettura della Polizia in servizio di vigilanza; Durata del servizio militare; Dispense dal servizio militare; Una donna di servizio di altri tempi;

Cerca altre Definizioni