La muove il ventilatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La muove il ventilatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : La muove il ventilatore

Chiusura che invece è privo delle cordicelle. il vento inoltre oltre a cambiare l'aria nell'ambiente, muove l'elica e quest'ultima girando per effetto del... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

