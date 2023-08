Mandare un auto in discarica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare un auto in discarica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTTAMARE

Significato/Curiosita : Mandare un auto in discarica

Amico jamie, che trovano un robot meccanico del futuro chiamato megas (mechanized earth guard attack system) in una discarica del new jersey. coop modifica... 'ndrangheta, il pentito e i segreti dell’omicidio schimizzi: “voleva rottamare i boss anziani. ucciso dallo zio”, in il fatto quotidiano, 21 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Mandare un auto in discarica : mandare; auto; discarica; Decide la squadra da mandare in campo; Gli strattoni per raccomandare ; mandare via con violenza; mandare fuori; Buttare qualcosa per distruggerlo: mandare al; Il genio italiano auto re del Codice Atlantico; Il premio Nobel auto re de La montagna incantata; auto mobili coreane; Sono vietate alle auto ; Importante Casa auto mobilistica coreana; I rifiuti finiti in discarica ;

Cerca altre Definizioni