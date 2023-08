Ne luce né buio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne luce né buio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENOMBRA

Significato/Curiosita : Ne luce ne buio

Le voci che iniziano con o contengono il titolo. buio e luce – album dei la fame di camilla del 2010 buio e luce – singolo di chiara galiazzo del 2017... Mancanza d'iniziativa. penombra, in treccani.it – vocabolario treccani on line, roma, istituto dell'enciclopedia italiana. penombra, su dizionari.corriere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ne luce né buio : luce; buio; Metallo per luce nti rivestimenti; luce non intensa luccichio; Un animale come la luce rtola; Una luce viva e improvvisa; Dà luce in cabina; Lo e un salto nel buio ; Si prende più facilmente al buio ; Relativa a un periodo buio ; buio e angusto ripostiglio; Dura quanto le ore di buio ;

