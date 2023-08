Irritante arroganza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Irritante arroganza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IATTANZA

Significato/Curiosita : Irritante arroganza

Di arroganza manageriale, su università di durham. ^ (en) arroganza, su oxford english dictionary. f. cardini,(a cura di) la paura e l'arroganza, ed... Questa è un po' sbracata ma non manca di divertire per la sua dissacrante iattanza, per il suo sfacciato piglio farsesco, per il chiassoso e spassoso istrionismo...