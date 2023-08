Impegna le top model - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegna le top model. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SFILATA

Significato/Curiosita : Impegna le top model

Per la collezione autunno/inverno 2010 della maison prada, ed è fra le top-model protagoniste del calendario pirelli, fotografata da terry richardson... Riferirsi a: sfilata di moda – presentazione di abiti da parte di indossatrici o indossatori che sfilano di fronte al pubblico sfilata – passaggio ordinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

