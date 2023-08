Un grosso cannone che lanciava granate esplosive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso cannone che lanciava granate esplosive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SCACCIA DIAVOLI

Significato/Curiosità : Un grosso cannone che lanciava granate esplosive

Un imponente cannone, noto come "scaccia diavoli", si erge come guardiano tra il mondo umano e il sovrannaturale. La sua mole intimidisce, decorata da simboli sacri e dettagli intricati. Ogni colpo è un atto di difesa contro le forze oscure, con proiettili incisi con preghiere di protezione. L'aria vibra mentre l'arma scaglia potenti esplosioni, disperdendo il male in un turbine di luce. L'ardente fiamma del cannone incarna la fede e la speranza, respingendo l'oscurità con un fulgido lampo di divina sicurezza. È il baluardo tra due mondi, dove l'umanità trova coraggio nell'antica lotta contro il male.

