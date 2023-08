Frase senza consonanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frase senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosita : Frase senza consonanti

Quarantaquattro consonanti (), da almeno trentadue forme vocaliche () e da quattro indicatori di tono (). le consonanti sono scritte orizzontalmente... "cat". le varianti diacritiche includono , , , , æ`, æ`, æ^, æ^, æ~, æ~. nel latino classico la combinazione ae denota il dittongo ae. sia la pratica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Frase senza consonanti : frase; senza; consonanti; Evidenziare una frase ; Evidenzia una frase ; frase breve e concettosa; Dà il via a una frase ipotetica di desiderio; Da essi si deve ricavare una frase ; Si prende senza toccarla; Ci va la barca senza timone; Così è il pezzo senza uguali; Va in spiaggia senza costume; Bordato senza bordo; Le consonanti di Katia; Due consonanti del Galaxy; Le consonanti della suora; consonanti in piedi; Le consonanti come la b;

Cerca altre Definizioni