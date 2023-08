In fondo a Kiev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo a Kiev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EV

Significato/Curiosita : In fondo a kiev

Minori šcek, choriv e la sorella lybid, fondò la città. kiev (in ucraino: ) è traducibile come "appartenente a kij" o "luogo di kij". l'epoca non leggendaria... My home, my destiny (dogdugun ev kaderindir) è un serial televisivo drammatico turco composto da 43 puntate suddivise in due stagioni, trasmesso su tv8... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In fondo a Kiev : fondo; kiev; Finiti in un bassofondo ; In fondo agli aggettivi; Sottile riga su fondo di altro colore; Lo fondò Hitler; In fondo ai corridoi; kiev ne è la capitale; Si parla a kiev ; Il fiume che bagna kiev ; Gli Slavi di kiev ; Ha per capitale kiev ;

Cerca altre Definizioni