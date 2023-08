In fondo al kayak - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo al kayak. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AK

Significato/Curiosita : In fondo al kayak

Sulla manovrabilità del kayak. con un fondo a v la direzionalità di un kayak migliora ma si riduce la manovrabilità. alcuni kayak moderni presentano chiglie... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ak-47 (disambigua). l'ak-47 (nome ufficiale in russo: , avtomat kalašnikova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In fondo al kayak : fondo; kayak; In fondo alla galleria; Gara sciistica di fondo ; Fossi sul fondo dei fiumi dalle correnti insidiose; fondo di frange; Si fanno in fondo ai vestiti; Sono simili ai kayak ; Finali di kayak ; In yacht e in kayak ; È simile al kayak ; Nella canoa e nel kayak ;

Cerca altre Definizioni