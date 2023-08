In fondo agli aggettivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo agli aggettivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VI

Significato/Curiosita : In fondo agli aggettivi

Avverbio. in grammatica, l'avverbio è una parte invariabile del discorso che serve a modificare il significato delle parole (verbi, aggettivi, altri avverbi... 6 cardinale sei ordinale sesto, -a fattori 6 = 2 × 3 numero romano vi numero binario 110 numero esadecimale 6 valori di funzioni aritmetiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

