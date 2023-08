Lo ha folto la volpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ha folto la volpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PELO

Significato/Curiosita : Lo ha folto la volpe

Rotondeggianti, d'inverno il manto è bianco e molto folto. la volpe artica ha una dieta molto varia: la sua principale fonte di cibo è il lemming, ma può... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelo (disambigua). il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute...

Altre risposte alla domanda : Lo ha folto la volpe : folto; volpe; Un mustelide dell America del nord dal folto pelo; folto di peli; Razza canina nordica dal pelo bianco e folto ; Cavallo con manto scuro e folto crine ondulato; Un folto gruppo, ad esempio di ammiratori; Animale come la volpe e il lupo; La volpe del deserto dalle lunghe orecchie; Il compagno della volpe in Pinocchio; Il Bennato de Il gatto e la volpe ; Un buco per la volpe ;

